Carabinieri: esercitazione paracadutisti Tuscania a Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 27 FEB - Hanno scelto per la prima volta la Sardegna e in particolare la zona del Montiferru per addestrarsi. I militari del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", attualmente comandanti dal colonnello Salvatore Demontis, stanno per concludere il periodo addestrativo sull'Isola.

Il reparto d'élite dell'Arma, in stretta sinergia con i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta e con i colleghi della territoriale, si sono esercitati per una settimana con lanci a tecnica di caduta libera da elicotteri del 10° elinucleo dei Carabinieri di Olbia da una quota superiore ai 2.000 metri, innalzando il loro livello di addestramento grazie alle peculiarità morfologico-operative della zona del "Montiferru". (ANSA).