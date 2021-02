Binaghi, ad aprile un torneo Atp 250 a Cagliari

"Anche quest'anno l'Italia potrà affiancare un torneo Atp 250 al già ricco programma di grandi eventi internazionali che ospita, a conferma della fiducia di cui le nostre capacità organizzative godono nel mondo".

Così il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, dopo la decisione dell'Atp di assegnare alla "sua" Cagliari il torneo d'apertura della stagione europea su terra battuta, dal 4 all'11 aprile: il Sardegna Open.

"Quando l'ATP ci ha invitato a presentare la nostra candidatura per organizzare un Atp 250 - ha proseguito Binaghi - non abbiamo esitato. Queste competizioni consentono ai migliori giovani l'opportunità di cogliere punti per avanzare in classifica mondiale e, allo stesso tempo sono un'opportunità di promuovere le località in cui si svolgono. Colgo l'occasione per sottolineare la sensibilità della Regione Sardegna che promuove il turismo verso l'Isola attraverso il sostegno a manifestazioni sportive di grande prestigio" ha concluso Binaghi.