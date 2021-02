Autista del Ctm picchiato da un passeggero a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 FEB - Aggressione durante la notte ad un autista del Ctm a Cagliari. Un passeggero, forse dopo una breve discussione con il conducente del pullman, lo ha aggredito colpendolo con diversi pugni al volto e strattonandolo.

L'episodio è avvenuto in via Abruzzi, nel quartiere di San Michele. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e un'ambulanza del 118.

L'autista del Ctm è stato trasportato in ospedale con assegnato un codice giallo.

La Polizia ha avviato le indagini sull'episodio e gli agenti della Volante avrebbero già individuato il responsabile. (ANSA).