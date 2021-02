Alleanza Comune Sassari-Confcommercio per superare crisi

(ANSA) - SASSARI, 27 FEB - Prove tecniche di alleanza tra Comune di Sassari e commercianti per superare l'emergenza covid e rilanciare il settore.

L'assessore comunale alle Attività produttive, Nicola Lucchi, ha incontrato il neocostituito Coordinamento Fipe - Confcommercio della Città di Sassari guidato dagli imprenditori Giuseppe Marras, Alberto Fois e Antonio Paoni, insieme con la struttura tecnica del settore turismo di Confcommercio, per aprire un confronto sulle problematiche del commercio rispetto alla pandemia e sulla situazione generale del settore degli esercizi pubblici in città.

Il coordinamento Fipe-Confcommercio, che rappresenta la galassia di piccole e medie imprese del commercio legate in particolare alla ristorazione e all'intrattenimento, ha evidenziato le difficoltà degli esercenti, colpite sotto il profilo economico dalle restrizioni imposte in seguito all'emergenza sanitaria.

L'assessore Lucchi ha garantito la massima vicinanza e collaborazione del Comune per affrontare insieme il delicato momento e pianificare strategie future, che saranno messe a punto in successivi incontri. (ANSA).