Weekend per le donne,raccolta fondi per mammografo a Businco

"Un Weekend per le Donne": è il nome della nuova iniziativa lanciata da Palazzo Doglio e Summer Mode per sostenere la raccolta fondi per finanziare l'acquisto di un nuovo mammografo con tomosintesi di ultimissima generazione da donare all'Oncologico Businco di Cagliari. In vista della Giornata Internazionale della Donna, sabato 6 e domenica 7 marzo, a supporto della raccolta fondi ci saranno l'Osteria del Forte, che proporrà due speciali offerte gastronomiche - una per la colazione e l'altra per il pranzo con un set menù da 4 portate - e la pizzeria Maiori, nuova realtà che arricchisce l'offerta della Corte di Palazzo Doglio, servirà un aperitivo con specialità napoletane oltre al pranzo.

Incluso nelle proposte presentate dall'Osteria del Forte e da Maiori, il ciondolo portafortuna in argento, bagnato in oro rosa, a forma di quadrifoglio, interamente disegnato e realizzato da Summer Mode in edizione limitata per l'evento. Tra i sostenitori dell'iniziativa, che rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento dei 168.000 euro necessari per l'acquisto del macchinario, ci sono già diverse aziende.