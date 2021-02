Vela: aperte le iscrizioni alla Maxi Yacht Rolex Cup

È stato pubblicato il bando di regata della 31/a Maxi Yacht Rolex Cup di vela. La manifestazione, organizzata dallo Yacht Costa Smeralda, con il supporto dell'International Maxi Association, si disputerà dal 5 all'11 settembre prossimi, con una sola pausa: il 9 settembre, giorno di riposo. L'evoluzione della pandemia sarà costantemente monitorata, in modo da poter definire un programma volto ad assicurare la massima sicurezza per tutti i partecipanti. Come per le altre regate del calendario, in caso di cancellazione dell'evento, verrà rimborsata l'intera quota di iscrizione. Tra i vari accorgimenti legati alla pandemia, anche quest'anno rientra la possibilità di partecipare con un equipaggio ridotto.

Le iscrizioni alla Maxi Yacht Rolex Cup 2021 resteranno aperte fino al 30 luglio.