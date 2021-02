Post su Salvini, leader Lega a Cagliari lunedì 1 marzo

Il leader della Lega Matteo Salvini ritorna in Sardegna. Il senatore sarà a Cagliari lunedì 1 marzo per l'udienza del processo scattato dopo una querela presentata contro un attivista sardo, Mauro Aresu, finito sul banco degli imputati per aver scritto un post su Facebook che richiamava piazzale Loreto in occasione di una visita di Salvini in città, nel 2017.

Ancora non si conoscono i dettagli della visita, ma secondo quanto si apprende il segretario dovrebbe incontrare il presidente della Regione Christian Solinas per pranzo, in un noto ristorante cagliaritano. Sempre lunedì, alle 10.30 davanti al tribunale, l'Associazione Libertade organizza un sit-in di sostegno ad Aresu.