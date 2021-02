Musica: nuova release discografica per chitarrista Porqueddu

Una nuova pubblicazione discografica per il chitarrista nuorese Cristiano Porqueddu dal titolo "Franco Cavallone music for solo guitar". Si tratta di una ricca selezione di pagine originali per chitarra del compositore piemontese, che sarà distribuito a partire dall' 1 marzo 2021 in formato fisico e digitale in oltre quaranta paesi.

Porqueddu supportato dalla major internazionale Brillant Classic con la quale collabora dal 2009, ha svolto un lungo lavoro di ricerca e approfondimento durato sei anni nei quali ha dato forma ad un composito elenco di brani musicali: cinque ore di musica registrata in prima assoluta per oltre il 90% e una serie di composizioni che necessitano di una lettura profonda e una tecnica infallibile. Il cofanetto è composto da quattro volumi, 85 tracce complessive registrate tra il 2018 e il 2020 a Nuoro nella chiesa della Solitudine, una location che il musicista predilige per le sue produzioni discografiche.

"La ricerca sulla musica del XX e del XXI secolo - spiega l'artista nuorese - è approdata al vasto catalogo per chitarra sola di Franco Cavallone circa otto anni fa, quando l'autore mi dedicò una splendida Sonata in omaggio a Benjamin Britten. Dopo aver curato la pubblicazione dell'opera (Curci, ndr) l'ho inclusa in un progetto discografico di ampio respiro di durata decennale dedicato al repertorio originale per chitarra contemporaneo e ho quindi avviato uno studio approfondito sulla musica dell'autore piemontese che reputo uno dei massimi autori del panorama contemporaneo".

Ventitrè release discografiche in 55 compact disc, dozzine di pubblicazioni in veste di editor e di autore, l'attività artistica di Porqueddu, è incentrata sul repertorio originale per chitarra su molteplici fronti: dal concertismo a livelli internazionali (è attualmente impegnato in un tour che lo vedrà protagonista in tre diversi continenti fino alla fine del 2021) alla composizione, con premi ottenuti in Europa, America e Asia.

Ma è impegnato anche nell'attività di editor per diverse case editrici, nella direzione artistica per Musicare e nelle docenze in diverse Scuole Civiche di Musica della Sardegna.