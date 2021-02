Covid: variante inglese, un caso anche nel Sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 FEB - "Da comunicazioni ATS di questa mattina nel nostro comune, tra i casi positivi comunicati ad inizio settimana, è stato riscontrato un caso della comunemente chiamata "variante inglese". Lo scrive su Facebook il sindaco di Gonnesa (Sud Sardegna), Hansel Cristian Cabiddu, mentre dall'Ats fanno sapere che sono in corso altre alnalisi su alcuni tamponi per verificare che non ci siano altri casi di mutazioni.

"Sono state predisposte, dagli enti competenti, tutte le misure finalizzate al tracciamento e tutti i protocolli della ricerca e della gestione dei contatti previsti per le nuove varianti. La situazione è monitorata e sotto controllo", scrive il sindaco.

Gli altri casi di variante inglese erano stati scoperti, finora, nel nord dell'Isola dove ci sono tre comuni in lockdown: Bono, San Teodoro e La Maddalena. (ANSA).