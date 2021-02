Covid: variante inglese, altri 2 comuni sardi verso lockdown

È imminente l'istituzione della zona rossa a San Teodoro, nella costa nord-orientale sarda. Ieri notte la sindaca Rita Deretta l'ha annunciato dalla pagina Facebook istituzionale. "A seguito della nota con cui l'Ats richiede l'istituzione della zona rossa nel nostro Comune, sto predisponendo un'ordinanza urgente", spiega la sindaca, annunciando che dalle 14 di oggi a mezzanotte del 10 marzo "in tutto il territorio comunale vigeranno le prescrizioni da zona rossa stabilite dal Dpcm del 18 gennaio". Deretta spiega di aver evitato in ogni modo il lockdown, "contattando i positivi, tracciando la rete dei contagi e agevolando il monitoraggio dell'Ats finalizzato al confinamento dell'incremento dei contagi - dichiara - ma l'Ats ha comunicato un incremento dei positivi tale da richiedere misure più stringenti". La sindaca annuncia di aver richiesto "l'immediata attivazione dello screening di massa, come già avvenuto a Bono, e ho avuto conferma della disponibilità dell'Ats a effettuarlo".

Frattanto, conclude Deretta, "abbiamo potenziato, di conmcerto con la Prefettura di nuoro, i controlli delle forze dell'ordine". L'istituzione della zona rossa deriva dall'allerta lanciato dall'Ats, ma nelle comunicazioni alla sindaca non è esplicitato il numero dei contagi, né se e quanti siano i positivi alla variante inglese del Covid-19.

Una situazione analoga per il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. Sempre ieri notte su Fb ha dichiarato che "l'eventuale istituzione della zona rossa si valuterà a seguito di ulteriori dati richiesti agli uffici competenti", perché "la nota che mi chiedeva di istituirla non indica il numero dei positivi alla variante inglese". Il Coc è stato convocato per stamattina, chiuse le scuole di ogni ordine e grado e invito agli studenti pendolari a richiedere l'attivazione della Dad. "Quando si trattano questi temi è importante effettuare le dovute verifiche prima di fornire numeri o assumere provvedimenti", conclude il sindaco prima di invitare i maddalenini a "mantenere alto il livello di attenzione".