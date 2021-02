Calcio: il Cagliari volerà con Ryanair per le trasferte

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Il Cagliari calcio e Ryanair hanno sottoscritto un accordo per voli charter sino al termine della stagione 2020-21.

Il vettore irlandese garantirà i trasferimenti aerei della squadra rossoblù in occasione delle prossime trasferte nella penisola.

"Annunciare questa collaborazione tra il Club e Ryanair ci rende molto felici - dichiara la responsabile Marketing e Comunicazione del Cagliari, Federica Vargiu -. Si tratta di un legame dal valore ancora più forte alla luce del periodo complicato che tutti stiamo attraversando, nel quale risultano difficili anche gli spostamenti più elementari. Per questo abbiamo scelto un partner che ha un rapporto saldissimo con la nostra terra e che ha individuato la Sardegna come base operativa, evidenziandola una volta di più quale ponte verso la Penisola e l'Europa".

"In qualità di compagnia n. 1 in Italia - commenta Chiara Ravara, Head of Sales, Marketing and International Comms di Ryanair - siamo lieti che anche il Cagliari Calcio, come tanti altri club del panorama sportivo italiano, abbia scelto di volare a bordo dei nostri aeromobili per le loro trasferte per il resto della stagione". (ANSA).