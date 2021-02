Basket: la Dinamo torna in campo, sabato c'è Venezia

(ANSA) - SASSARI, 25 FEB - La Dinamo si rituffa in campionato per gettarsi alle spalle la delusione della Coppa Italia e consolidare il secondo posto in classifica provando a vincere la partita contro Venezia, in programma sabato alle 20 Al PalaSerradimigni.

A presentare la sfida con Venezia è l'assistant coach dei biancoblu, Edoardo Casalone: "Vanno fatti i complimenti allo staff di Venezia che anche quest'anno si è confermato tra le prime squadre del campionato, facendo la cosa più difficile insieme a vincere, ovvero confermarsi. Per quanto riguarda noi potremmo lamentarci perché in settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti, ma in realtà siamo estremamente orgogliosi di quello che i tanti giocatori impegnati con le nazionali hanno fatto", spiega Casalone riferendosi agli impegni delle qualificazioni agli Europei che hanno visto protagonisti Marco Spissu con l'Italia, Eimantas Bendzius con la Lituania, Kaspar Treier con l'Estonia e Bilan e Kruslin con la Croazia.

"Se anche se non arriveremo al meglio, con qualche giocatore stanco per gli impegni o con qualche acciacco, la nostra filosofia rimane sempre la stessa; non ci piangiamo addosso, giochiamo senza pensare mai di essere sfavoriti. Ci siamo allenati bene, questa squadra è formata da giocatori intelligenti che conoscono bene la pallacanestro e sono convinto che farà la differenza insieme al fatto di conoscersi bene.

Siamo felici e orgogliosi di poter scrivere una nuova pagina di questa sana rivalità con Venezia", conclude il vice di Pozzecco.

