ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, zona rossa a San Teodoro

(ANSA) - CAGLIARI, 25 FEB - Zona rossa a San Teodoro, scuole chiuse nella vicina Budoni. E' allarme variante inglese sulla costa nord orientale sarda.

La sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Ats di 20 casi di positività in paese, ha firmato l'ordinanza con cui entrano in vigore tutte le limitazioni per arginare la diffusione del virus: vietato spostarsi in entrata e in uscita dal territorio comunale, negozi, bar e ristoranti chiusi, restano aperti tabaccai, farmacie e parafarmacie, rivendite di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole.

È consentito lo spostamento all'interno del Comune tra le ore 5 e le ore 22, una sola volta al giorno verso un'altra abitazione privata, nel massimo di due persone, oltre ai minori di 14 anni.

"In esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi Covid-19 registrati nei giorni scorsi, come effettuato dalla Ats di Olbia, è emersa una situazione di criticità in esito a cluster, verificatosi presso due distinti nuclei familiari e diffuso tra il centro e le frazioni e provocato dal virus a variante VOC202012/01", è spiegato nell'ordinanza; "dal tracciamento effettuato dalla Ats in collaborazione con gli uffici comunali il territorio a oggi presenta 20 casi accertati di positività".

Allarme anche a Budoni dove, dopo il caso di un minore risultato positivo alla variante inglese del coronavirus, il sindaco Giuseppe Porcheddu ha disposto oggi la chiusura di tutte le scuole, fino a nuovo ordine, "per tutelare la salute dei docenti e degli alunni e del personale Ata".

A La Maddalena, invece, dopo la frenata di ieri il sindaco Fabio Lai conferma che non ci sarà per ora nessun lockdown e aspetta le delucidazioni dell'Ats: "Ieri ho ricevuto una comunicazione di tre righe dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Ats con cui mi si chiedeva l'istituzione della zona rossa per due settimane vista la rapida impennata di casi della variante inglese del coronavirus, ma senza specificare quanti siano questi casi", spiega Lai. "I dati ufficiali in nostro possesso dicono che a La Maddalena è stato registrato un solo caso di variante inglese, e riguarda la bambina già ricoverata all'ospedale di Sassari. In seguito a quel caso abbiamo svolto tutte le azioni previste dal protocollo, ho anche chiuso e fatto sanificare la scuola frequentata dalla bambina. Con questi dati non istituirò di certo la zona rossa, sarebbe una follia", continua il sindaco.

Intanto salgono a 40.957 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 80 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 752.668 tamponi, per un incremento complessivo di 3.556 test rispetto al dato precedente, con un tasso di positività dello 2,2%. Si registrano anche 10 decessi (1.142 in tutto). Sono, invece, 229 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9), mentre sono 22 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.641. I guariti sono complessivamente 26.700 (+149), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 223. (ANSA).