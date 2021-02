Rifiuti: 88% differenziata, Budoni tra Comuni più virtuosi

Grazie all'88% di raccolta differenziata raggiunta nel 2019, il Comune di Budoni entra fra i Comuni sardi con le migliori performance nella gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani. Il Comune della riviera gallurese è infatti una delle località sarde insignite del Premio Comuni Ricicloni 2020, il rapporto realizzato ogni anno da Legambiente Sardegna con l'obiettivo di fotografare lo stato della raccolta differenziata e di valorizzare le best practice presenti nel territorio isolano.

"Questo riconoscimento è il coronamento di un impegno collettivo che parte da lontano - commenta il sindaco di Budoni, Giuseppe Porcheddu - Abbiamo sempre ritenuto che per qualsiasi Comune, ma ancor di più per chi opera in territori ad alta vocazione turistica, il compito di raggiungere i picchi massimi di raccolta differenziata sia non solo un dovere ma anche un investimento lungimirante per la propria immagine e per il proprio futuro. Il premio di Legambiente ci dà la spinta per fare ancora meglio nei prossimi anni".

"Nella strategia che l'Unione europea invita a perseguire un riciclo adeguato viene soltanto dopo aver proceduto a una riduzione dei materiali post consumo e a un loro riuso - ricorda il sindaco Porcheddu - Per riuscire a fare questo, occorre accentuare il ruolo attivo della cittadinanza e del tessuto produttivo locale. Questo è uno sforzo da condurre insieme: solo così aiuteremo il nostro ambiente e il nostro benessere. Ecco perché, per il futuro - annuncia - stiamo sviluppando una serie di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole cittadine, sia come attività curricolari sia estive. I giovani sono particolarmente sensibili al tema e possono rappresentare le sentinelle per un corretto rapporto tra uomo e territorio".