E-Distribuzione dona tablet a Santissima Trinità Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha donato dei tablet al Reparto Malattie Infettive del Santissima Trinità di Cagliari.

L'iniziativa è nata dal bel gesto di Manuel Palla, un dipendente che a seguito di un contest interno si è aggiudicato come premio un tablet e lo ha volontariamente destinato al reparto ospedaliero. Il gesto di Manuel è stato molto apprezzato, tanto che E-Distribuzione ha incrementato il numero di tablet donandone uno per ogni postazione in terapia intensiva.

"Il mio gesto è finalizzato a potenziare forme di comunicazione digitali - commenta Manuel Palla, operativo dell'unità di Quartu Sant'Elena - consentendo ai pazienti e ai loro familiari, in un momento drammatico come questo, di potersi videochiamare e così sentirsi più vicini".

Della stessa idea il direttore sanitario dell'ospedale cagliaritano, Sergio Marracini: "Ci permette di separare il distacco tra parenti e pazienti" ha commentato in un video messaggio di ringraziamento.

"Dopo l'iniziativa 'Allacciamo le energie' tuttora attiva con cui E-Distribuzione dona un collegamento gratuito alla rete elettrica a tutte le strutture sanitarie pubbliche, anche temporanee, attivate per la gestione del Covid - commenta Enrico Bottone, responsabile Area Nord-Ovest - continua l'impegno a favore della solidarietà, per stimolare la creazione di connessioni anche in chiave simbolica, in un'ottica di vicinanza al territorio". (ANSA).