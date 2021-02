Attentato incendiario contro un bar a Sestu

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Attentato incendiario durante all'alba a Sestu. Nel mirino è finito il Dreams Bar in via Giulio Cesare. Qualcuno ha versato all'interno del bar del bar del liquido infiammabile e appiccato il rogo è fuggito. Le fiamme si sono velocemente propagate sia all'esterno che all'interno del locale. I residenti della zona hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto è arrivata la squadra "1A" dei vigili del fuoco con una autobotte, una autopompa serbatoio, un mezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e una autobotte pompa per un totale di tre automezzi e sette operatori. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e sono ancora in corso le operazioni per mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della Stazione di Sestu e della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini sull'episodio. A Sestu è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. (ANSA).