Con l'auto fuori strada sulla Pedemontana, grave una 40enne

Incidente stradale questa mattina lungo la strada Provinciale 3 tra Siliqua e Uta. Una donna di circa 40 anni è stata trasportata con l'elisocorso all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso. L'incidente è avvenuto lungo la Pedemontana in direzione di Carbonia. La donna a bordo dalla propria Lancia Y stava percorrendo la provinciale quando, per cause non accertate, ha perso il controllo finendo fuori strada. L'auto si è ribaltata e la conducente è rimasta intrappolata nell'abitacolo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il 118. La donna, liberata dai vigili del fuoco, è stata affidata alle cure dei medici che l'hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.