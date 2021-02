ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, 11enne positiva a variante

(ANSA) - CAGLIARI, 23 FEB - È arrivata nella tarda serata di ieri la conferma che una bambina di 11 anni di La Maddalena, ricoverata nella clinica di Malattie Infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, è la settima persona in Sardegna risultata positiva alla variante inglese del Coronavirus.

Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, ha firmato nel pomeriggio un'ordinanza con cui ha disposto la chiusura dell'istituto comprensivo di via Carducci, frequentato dalla bambina, che ospita quasi 140 bambini tra scuola dell'infanzia e elementari, sino al 7 marzo.

Da ieri 60 persone sono state messe in quarantena in attesa del tampone, mentre i familiari della 11enne sono in isolamento così come i suoi compagni di classe e i loro genitori.

Intanto salgono a 40.812 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza.

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 47 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 746.694 tamponi, per un incremento complessivo di 2.458 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna un tasso di positività dello 1,9%.

Si registrano anche 7 decessi (1.125 in tutto). Sono, invece, 247 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-17), mentre sono 24 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.816. I guariti sono complessivamente 26.377 (+125), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 223.

Sul fronte vaccini, sono arrivati oggi in Sardegna altre 16mila dosi Pfizer per proseguire la campagna di vaccinazione alle categorie fragili o a rischio, mentre il vero e proprio piano vaccinale inizierà a marzo. (ANSA).