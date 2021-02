Allevatore di 67 anni trovato morto in casa, giallo a Ballao

Un allevatore di 67 anni, Ignazio Melis, è stato trovato morto ieri sera all'interno della sua abitazione in via Cagliari a Ballao, nel Sud Sardegna. A causare la morte, una profonda ferita alla testa, elemento questo che lascia aperte tutte le ipotesi investigative, anche quella dell'omicidio. Il corpo è stato scoperto dai familiari che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito che hanno avviato le prime verifiche. Poco dopo a Ballao sono anche arrivati i militari del Nucleo investigativo del Comando Provinciale, il pm di turno Rossana Allieri e il medico legale. Il corpo dell'anziano era vicino alle scale in una pozza di sangue. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: l'anziano potrebbe essere scivolato dalle scale, battendo la testa. Diversamente, il 67enne potrebbe anche essere stato aggredito. Sarà l'autopsia a chiarire ogni cosa. Ignazio Melis era un personaggio noto alle forze dell'ordine, nel 2001 era stato indagato per tentato omicidio nei confronti di un compaesano.