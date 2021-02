Porto canale: sit-in dei lavoratori a Villa Devoto

Sit-in questa mattina davanti a Villa Devoto degli ex lavoratori Cict in cassa integrazione dopo l'addio del vecchio terminalista del porto canale di Cagliari.

I dipendenti chiedono aiuto alla Regione e la prima a parlare con gli operatori è stata l'assessora dell'industria Anita Pili.

Una delegazione è stata poi ricevuta dall'assessora al Lavoro Alessandra Zedda. "Abbiamo chiesto alla Regione - spiega all'ANSA William Zonca della Uil - di appoggiare la nascita dell'agenzia del porto per garantire sicurezza occupazionale ai lavoratori".

Ma si punta anche al colpo grosso: portare a Cagliari qualche gruppo internazionale di alto livello per il rilancio del porto canale. "Chiediamo alla Regione di sostenere - ha continuato il sindacalista - un tavolo interministeriale che consenta di favorire le condizioni affinché al porto canale ci possa davvero essere una svolta. Lo scalo deve essere appetibile anche ai grandi gruppi, ma serve l'appoggio anche dei ministeri".