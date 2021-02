Furgone finisce in acqua a Marina Piccola, nessuno a bordo

Incidente questa mattina a Cagliari. Un furgone che era parcheggiato vicino al porticciolo di Marina Piccola è finito in acqua. A bordo non c'era nessuno.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo Sommozzatori, la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento porto e l'autogrù inviata dalla sede centrale del Comando di viale Marconi per il recupero dell'automezzo. Sul posto sono anche intervenuti i militari della Capitaneria di Porto.