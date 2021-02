E-Distribuzione, street art coi boyscout su cabine a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 22 FEB - Gli scout dell'Agesci di Olbia hanno realizzato delle originali opere di street art nel parco Baden Powell su tre cabine elettriche di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

Oggi l'inaugurazione alla presenza di Andrea Pibia, responsabile dell'Unità Operativa di Olbia di E-Distribuzione e del Gruppo Scout Agesci Olbia 1, con un taglio del nastro e l'installazione di una targa nel pieno rispetto delle norme anti covid.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Gruppo scout Agesci Olbia 1 e E-Distribuzione, che sta portando avanti sull'intero territorio nazionale il progetto di realizzazione di opere di Street Art su centinaia di cabine, dando vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto in tutta Italia, un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali e scuole.

I tre murales realizzati dagli scout nel parco intitolato a Robert Baden Powell, fondatore dello scoutismo, sono dedicati ai temi dell'avventura, del gioco e del servizio alla comunità, e sottolineano la valenza educativa di un'attività pensata per i ragazzi affinché possano essere parte attiva nella cura e nel mantenimento della "cosa pubblica".

"Questa bella iniziativa con gli scout dimostra ancora una volta il legame di E-Distribuzione col territorio - commenta Enrico Bottone, responsabile dell'Area Nord Ovest - Le nostre cabine elettriche, importanti infrastrutture per fornire un servizio sempre migliore nella distribuzione di energia elettrica, diventano anche spazi artistici, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l'ambiente che caratterizzano il nostro impegno". (ANSA).