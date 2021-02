Cagliari: Semplici in città, 'a stasera..'

Ora c'è anche l'ufficialità: Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Cagliari. "Il Cagliari Calcio - si legge in una nota del club sardo - comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall'incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l'attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità", conclude la società del presidente Giulini.

Ufficiale anche l'arrivo del nuovo direttore sportivo, Stefano Capozucca. Il lavoro dell' ex ds Pierluigi Carta proseguirà all'interno della direzione tecnica sportiva. Classe 1955, per Capozucca si tratta di un ritorno nell'isola: come ds del Cagliari ha centrato nella stagione 2015-16 la pronta risalita in A; l'anno successivo la squadra ha conquistato 47 punti che sono valsi una tranquilla salvezza, ottenuta matematicamente con quattro giornate di anticipo, e l'undicesimo posto finale.

SEMPLICI ARRIVATO IN CITTA'. Leonardo Semplici inizia la sua avventura con il Cagliari: in attesa dell'ufficialità (non è stato annunciato ancora nemmeno l'esonero di Di Francesco) l'ex allenatore della Spal è arrivato questa mattina all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Nessuna dichiarazione davanti a telecamere e taccuini che lo attendevano: "Non posso parlare, ci sarà una conferenza stampa stasera", le uniche parole pronunciate appena sbarcato dall'aereo.

Semplici andrà in sede per la firma del contratto che lo legherà al club rossoblù sino a giugno 2022, poi nel pomeriggio prenderà contatto con la squadra per iniziare a pianificare il programma di allenamenti in vista del primo impegno domenica prossima a Crotone.