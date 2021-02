Vaccini: Solinas, non contrario se Regioni recuperano dosi

"Dipendiamo in maniera pesante dalla capacità del Governo di darci le dosi. Abbiamo sul territorio oltre 25 centri che possiamo incrementare. Ognuno è in grado di fare 500 vaccini al giorno. Dipende dalla capacità dello Stato di inviarci vaccini". Lo ha detto il governatore della Sradegna, Christian Solinas in una lunga intervista al quotidiano La Nuova Sardegna, parlando anche del piano vaccinale per l'Isola.

"Alcune regioni tentano per conto loro di trovare vaccini. Non sono pregiudizialmente contrario - ha aggiunto - Io sono perché si prenda la strada che ci porti nel tempo più rapido ad avere le dosi. Chiaramente al prezzo corretto ed evitando che ci siano mediatori pronti a speculare che non danno nessuna garanzia".