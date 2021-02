Vaccini: prime dosi a over80 Sardegna con screening di massa

Primo test nel Medio Campidano in Sardegna per le vaccinazioni degli over 80. Si è partiti questa mattina in contemporanea con lo screening di massa "Sardi e Sicuri" che proseguirà sino a domani nella terza tappa del piano di tracciamento del virus voluto dalla Regione in collaborazione con Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell'Università di Padova.

Sono circa 3.500 gli ultraottantenni coinvolti nei 28 Comuni del Medio Campidano coinvolti per la due giorni avviata con i tamponi. In caso di esito negativo, infatti, gli anziani inseriti negli elenchi redatti dall'Ats Sardegna e inviati ai sindaci potranno scegliere di vaccinarsi. E tanti hanno deciso di farsi inoculare la prima dose nelle sei le strutture sanitarie attrezzate: i poliambulatori di Guspini, Sanluri, Serramanna, Lunamatrona, San Gavino e la Casa della salute di Villacidro.

Come evidenziato da alcuni sindaci all'apertura dei punti per il test e le vaccinazioni c'è stato un enorme afflusso di persone che ha causato qualche rallentamento, ma ora la situazione sembra normalizzata e tutto procede speditamente.