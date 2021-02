Verifiche su ponte S.Biagio a Sennori, chiuso passo pedonale

(ANSA) - SENNORI, 19 FEB - Il ponticello pedonale in legno che sovrasta la vallata di San Biagio, nel quartiere Montigeddu, è stato chiuso in seguito a un'ordinanza adottata dal sindaco di Sennori, Nicola Sassu, per consentire una serie di verifiche sulla staticità e sicurezza delle barriere laterali in legno. In seguito a un sopralluogo è stato accertato il deterioramento di dette barriere e per ragioni di sicurezza il Comune ha ritenuto necessario e opportuno chiudere l'accesso al ponticello.

"La chiusura del ponte San Biagio è stata decisa per salvaguardare l'incolumità dei cittadini -, spiega il sindaco - Quanto prima avvieremo un'analisi tecnica approfondita sulla struttura in legno per valutare che tipo di intervento sia più opportuno mettere in pratica». Le ipotesi di intervento sono due: operare una manutenzione straordinaria sulle barriere laterali in legno per riportare la situazione alla massima sicurezza, o sostituire definitivamente le barriere laterali in legno con strutture in acciaio che garantirebbero una maggiore durata nel tempo a una minore necessità di manutenzioni periodiche. La decisione sarà presa solo dopo le analisi tecniche della struttura, che richiederanno tempi non brevi ma necessari".

Il ponticello in legno di San Biagio era stato oggetto di un intervento di manutenzione e messa in sicurezza concluso nel marzo 2018. Si era intervenuti sul piano di calpestio del ponte, che risultava deteriorato dal tempo e dall'azione degli agenti atmosferici. Era stata rimessa a nuovo la passerella, sostituite le travi portanti e rifatto il piano di calpestio con materiale speciale in acciaio inox, con protezioni delle travi sempre in acciaio inox, così da evitare il contatto dell'acqua con il legno. Ora sarà necessario intervenire sulle barriere laterali del ponte, che nel 2018 non erano state interessate dall'intervento di manutenzione straordinaria in quanto, all'epoca, non presentavano segnali di deterioramento. (ANSA).