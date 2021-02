Traghetti, bandi Civitavecchia-Cagliari e Termoli-Tremiti

Pubblicati da Invitalia, per conto del ministero dei Trasporti, i due bandi per le tratte marittime Cagliari-Arbatax-Civitavecchia e viceversa e Termoli-Tremiti e viceversa. Entrambe le procedure per l'affidamento in concessione del servizio pubblico per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci scadono il 20 aprile 2021. Per la prima tratta Penisola-Sardegna, l'importo a base d'asta è pari a oltre 58,4 milioni IVA esclusa e il valore stimato massimo del servizio di concessione, con le eventuali premialità e proroga tecnica, è pari a oltre 65,4 mlm + IVA e altre imposte. Per la seconda tratta è di oltre 15,3 mln per 36 mesi.

I costi operativi stimati per l'intera durata della concessione (5 anni, ovvero 60 mesi) della tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia sono complessivamente pari a 123.338.488,26 euro, mentre per quella Termoli-Tremiti da 36 mesi, "sarà sottoposto a revisione in seguito alla verifica delle condizioni di riequilibrio economico finanziario stabilite nelloo schema di contratto", si nelle nel disciplinare della gara.

AVVISO PER LA OLBIA-CIVITAVECCHIA - Oltre al bando di Invitalia sulla continuità territoriale sulla tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia il ministero dei Trasporti ha pubblicato anche un avviso per "verificare se ricorrano i presupposti affinché il servizio pubblico di collegamento marittimo in continuità territoriale tra i porti di Civitavecchia e di Olbia possa essere garantito,nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 31 maggio di ciascun anno, mediante l'imposizione di obblighi di servizio pubblico di tipo orizzontale". La procedura prevede, come si legge nell'avviso, anche "il rilascio di autorizzazione a tutte le imprese di navigazione interessate a fornire servizio di trasporto marittimo su tale rotta negli altri periodi dell'anno". Il periodo di imposizione degli obblighi di servizio pubblico è di 2 anni (24 mesi). Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro il 25 febbraio.