Sporcizia nel locale, chiusa macelleria nel Cagliaritano

Gravi carenze igienico sanitarie. È quanto hanno riscontrato i carabinieri del Nas durante una ispezione all'interno di una macelleria dell'hinterland di Cagliari. L'esercizio commerciale è stato chiuso fino a quando non sarà ripulito e non saranno ripristinati i requisiti minimi.

In particolare i carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico strutturali, sia per la mancanza di servizi igienici e spogliatoio per il personale, sia perché il titolare non puliva il locale. La macelleria è stata chiusa e al titolare è stato vietato di stoccare e vendere le carni fino a quando non sarà ripulita. I Nas torneranno ad eseguire una seconda ispezione al termine di tutte le operazioni di ripristino delle condizioni igienico sanitarie.