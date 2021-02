Scontro tra auto e moto a Cagliari, ferito un 43enne

Incidente stradale questa mattina in viale Monastir a Cagliari. Un motociclista di 43 anni è stato trasportato al Policlinico di Monserrato in codice rosso. L'incidente, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, è avvenuto all'altezza di via Gherardo delle Notti. Un'auto guidata da una 50enne, percorreva il viale Monastir in direzione centro città quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrata violentemente con la moto condotta dal 43enne di Monastir. Il motociclista è finito a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.