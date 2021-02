Scontro frontale nell'Oristanese, muore un 54enne

Scontro frontale tra due auto oggi a Oristano: un edicolante di San Vero Milis, Luciano Madau di 54 anni, ha perso la vita.

L'incidente è avvenuto in via Parigi. La dinamica non è ancora chiara, la polizia stradale sta effettuando tutti i rilievi.

Madau era al volante di una Fiat Punto quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a scontrarsi con una Nissan Micra.

Immeritata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del 118 e della polizia stradale.

A Oristano è anche arrivato l'Elisoccorso. I medici hanno tentato di rianimare il 54enne, ma non c'è stato nulla da fare.