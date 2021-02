Polstrada: controlli sulla Statale 131, 67 sanzioni

Controlli a tappeto della Polizia stradale negli ultimi due giorni sugli automobilisti di passaggio lungo le strade statali 131 Carlo Felice e 131 Diramazione Centrale Nuorese nelle province di Nuoro e Sassari.

Sono stati eseguiti controlli su 183 veicoli e identificate 239 persone con il ritiro di una carta di circolazione e di una patente, la decurtazione di 31 punti e la contestazione di 67 infrazioni di cui 55 riconducibili alle verifiche per violazione delle norme sui tempi di guida e riposo dei mezzi pesanti. In provincia di Sassari i controlli hanno permesso anche di accertare un caso di lavoro nero per il conducente di un mezzo pesante di un'azienda di trasporti, privo di regolare contratto.

Alle operazioni hanno partecipato 13 pattuglie della Polizia stradale con l'ausilio dell'elicottero del 7 Reparto Volo di Fenosu e dell'Unità cinofile della Questura di Oristano, mentre gli accertamenti relativi al riciclaggio di veicoli sono stati svolti dagli investigatori delle Squadre di Polizia giudiziaria.