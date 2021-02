Cagliari:Di Francesco verso addio,squadra in silenzio stampa

(ANSA) - CAGLIARI, 19 FEB - Momenti decisivi per il futuro di Di Francesco: il tecnico va verso l'esonero, ma le comunicazioni della società sulla sorte dell'allenatore potrebbero arrivare soltanto domani mattina. Per il momento allenatore e giocatori non parlano: è stato deciso il silenzio stampa. E anche questo è un segnale del clima all'interno del club rossoblu. Intanto si moltiplicano le voci sul possibile arrivo di Leonardo Semplici sulla panchina cagliaritana. (ANSA).