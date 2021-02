Cagliari-Torino 0-1

(ANSA) - CAGLIARI, 19 FEB - Quattordicesima sconfitta in campionato per il Cagliari, che questa sera ha perso in casa per 1-0 contro il Torino nel match-salvezza valido come anticipo della 23/a giornata di Serie A. Rete decisiva di Bremer, con un colpo di testa, al 31' st. Ora i granata rimangono quartultimi in classifica, ma hanno portato a +5 il vantaggio proprio sul Cagliari, che nel prossimo turno giocherà un'altra partita delicatissima, contro il Crotone. (ANSA).