ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, è arrivata variante inglese

(ANSA) - CAGLIARI, 19 FEB - Mentre continua a calare la curva dei contagi in Sardegna e dalla bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità emergono dati da zona bianca, arriva la notizia che anche nell'isola sta girando la variante inglese del Coronavirus.

Alcuni casi, infatti, sono stati sequenziati nei laboratori Covid e di Ematologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Si tratta di un cluster di Bono e di un caso a Nuoro e sono i primi casi accertati ufficialmente di variante inglese del virus in Sardegna. I vertici dell'ospedale e della Assl di Nuoro hanno inviato il risultato all'Istituto Superiore di Sanità, all'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e ai vertici dell'Ats.

Intanto, secondo la bozza del monitoraggio dell'Iss, la Sardegna è l'unico territorio che registra tra l'8 e il 14 febbraio un'incidenza dei casi di 38,72 per 100mila abitanti, cioè sotto la soglia dei 50 casi per 100.000. Il dato, poi, è accompagnato dalla previsione di uno scenario di tipo 1 e dal rischio "basso": tutti numeri che devono essere confermati per 21 giorni consecutivi e la Sardegna è già alla seconda settimana di segnali confortanti. La stima dell'Rt puntuale è 0.77: meglio solo Sicilia (0.73) e Calabria (0.76).

Nelle ultime 24 ore si registrano 44 nuovi casi, con un tasso di positività del 1,6%, e 6 decessi (1.102 in tutto). Salgono così a 40.582 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 715.073 tamponi, per un incremento complessivo di 2.636 test rispetto al dato precedente. Sono, invece, 282 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-13), mentre sono 27 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.020. I guariti sono complessivamente 25.920 (+214), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 231. (ANSA).