10 chili di marijuana in auto, tre arresti a Porto Torres

Trasportavano in auto 10 chili di marijuana e nascondevano in casa munizioni e altra droga. Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Porto Torres che ha fermato i tre all'ingresso della città, mentre transitavano su due auto diverse.

Nella prima vettura i militari hanno trovato una busta con dentro 10 kg di marijuana, nella seconda un coltello a serramanico con 9 cm di lama. Dalla perquisizione nelle abitazioni dei tre sono saltati fuori 80 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, mannite utilizzata per il taglio dei stupefacenti, 7 cartucce calibro 9 e 5 calibro 5,56 Nato, altri 25 grammi di marijuana.

Su disposizione della Procura di Sassari i tre sono stati trasferiti nel carcere di Bancali in attesa della convalida dell'arresto.