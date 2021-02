Premio Dessì: al via iscrizioni 36/a edizione a Villacidro

Al vie le iscrizioni per la 36/a edizione del Premio "Giuseppe Dessì", l'appuntamento di fine settembre a Villacidro, la cittadina del Sud Sardegna che tanta importanza ebbe nella vita e nell'opera dello scrittore (Cagliari 1909 - Roma 1977) al quale è intitolato.

Il concorso letterario si articola in due sezioni, Narrativa e Poesia, ed è aperto a opere in lingua italiana che siano state pubblicate dopo il 31 gennaio dell'anno passato (escluse le ristampe e le edizioni successive a quella originale). Per partecipare alla selezione, le pubblicazioni dovranno essere inviate (in 11 copie) entro il 15 giugno alla segreteria della Fondazione Giuseppe Dessì (via Roma n.65 - 09039 Villacidro), promotrice dell'iniziativa insieme al Comune di Villacidro.

Fra tutte le opere proposte (nella scorsa edizione sono state 282 tra Narrativa, 169, e Poesia, 113), la giuria presieduta da Anna Dolfi (e composta da Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis e dal presidente della Fondazione Dessì Paolo Lusci) selezionerà tre finaliste per ciascuna sezione. Gli autori vincitori verranno poi proclamati e premiati nel corso della consueta cerimonia prevista il 25 settembre a Villacidro: in palio, anche quest'anno, cinquemila euro per i primi classificati di ciascuna sezione e millecinquecento per gli altri finalisti.

Nel corso della serata, insieme agli allori per le due sezioni letterarie del Premio Dessì (che nella passata edizione ha aggiunto i nomi di Melania Mazzucco e di Maurizio Cucchi all'albo d'oro dei vincitori), verranno assegnati anche gli altri due riconoscimenti: il Premio Speciale della Giuria (sempre dell'importo di cinquemila euro), che la commissione giudicatrice si riserva di assegnare a un autore o a un'opera di vario genere letterario, e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna, che viene invece riconosciuto a un personaggio del panorama culturale, artistico o musicale per l'attività svolta nell'annualità di riferimento.