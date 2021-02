Migranti: in 44 sbarcano nel Sud Sardegna, anche due bimbi

Sono 44, tra i quali anche due bambini di quattro e cinque anni, i migranti arrivati in Sardegna tra ieri sera e questa mattina. Il primo sbarco è avvenuto a Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi dove sono arrivati tre uomini e tre donne, bloccati dai carabinieri in un parcheggio. Durante la notte le motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ha rintracciato due barchini con a bordo complessivamente 24 persone a largo delle coste di Sant'Antioco. Le imbarcazioni sono state bloccate e i migranti trasferiti in porto. A bordo di uno dei barchini c'era anche una donna e i due bambini di 4 e cinque anni che sono stati visitati in ospedale. Infine l'ultimo sbarco è avvenuto a Capo Teulada dove sono arrivati altri 14 migranti, anche questi bloccati dai carabinieri.

Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir dove saranno identificati dalla polizia e rimarranno in quarantena. La Guardia di finanza questa mattina ha avviato un altro barchino che si sta avvicinando alle coste della Sardegna.