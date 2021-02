Incendiano auto e riprendono scena col telefonino,2 indagati

Uno di loro si è anche ripreso con il telefonino mentre incendiavano l'auto: e proprio il loro atteggiamento spavaldo e spregiudicato gli è costato caro. I carabinieri hanno individuato gli autori di un incendio di auto messo a segno il 20 gennaio scorso a Settimo san Pietro, nell'hinterland Cagliaritano. Denunciati due 28enne di Quartu Sant'Elena e Sinnai, entrambi personaggi già noti alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti. I carabinieri della Stazione di Sinnai e della Compagnia di Quartu, dopo l'incendio, hanno analizzato i filmati di numerose telecamere in cui i due venivano ripresi mentre prelevavano benzina in un distributore di carburanti di Sinnai, poco prima di commettere il reato. Per non farsi riconoscere avevano anche nascosto la targa del ciclomotore in sella al quale si spostavano per le strade del paese.

Sono state eseguite diverse perquisizioni a Sinnai, Settimo San Pietro e Quartu Sant'Elena, che hanno portato all'acquisizione di ulteriori elementi a carico dei due che oggi sono stati denunciati. Sequestrati i loro telefonini, in uno di questi i carabinieri hanno trovato il video realizzato da uno dei 28enni durante l'attentato incendiario, al momento senza un vero e proprio movente.