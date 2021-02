Covid: mappa Ue, Sardegna migliora da rossa ad arancione

In Italia la Sardegna è zona gialla, ed ambisce a diventare presto bianca, in Europa, invece, dove i colori della mappa sono differenti, l'isola passa da rossa ad arancione, aggiungendosi alla Valle d'Aosta come uniche regioni arancioni italiane.

L'Umbria e le Province autonome di Trento e di Bolzano restano le uniche aree italiane ad alta incidenza di contagi da Covid 19, in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Nel resto d'Europa, il rosso scuro continua a coprire buona parte della Penisola iberica, il Sud della Francia, le regioni slovene al confine con l'Italia, la Cechia, le aree limitrofe di Slovacchia e Germania, Lettonia, Estonia, Svezia meridionale.