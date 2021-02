Covid: Gimbe, continua a migliorare situazione in Sardegna

La Fondazione Gimbe conferma per la Sardegna il trend in miglioramento rispetto alla settimana precedente per tutti gli indicatori presi in considerazione nel consueto report settimanale. L'Isola è anzi tra le due regioni, insieme al Veneto, nelle quali si sono registrati tra il 10 e 16 febbraio numeri più confortanti rispetto alla situazione italiana.

Nel dettaglio i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 858 contro i 893 della scorsa rilevazione, con una percentuale di incremento dei casi dell'1,7% (2,4% nella precedente). Sono invece 931 le persone testate per 100.000 abitanti, in aumento rispetto agli 893 test fatti nella settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (19%) e terapia intensiva (12%) occupati da pazienti Covid-19.