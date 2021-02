Abbanoa: faro Bei dopo bocciatura bilancio 2019

(ANSA) - CAGLIARI, 18 FEB - La Banca europea degli investimenti ha chiesto ad Abbanoa informazioni sulla mancata approvazione del bilancio 2019 e sui prossimi passi del conto consuntivo. Lo comunica il presidente del gestore idrico Ganriele Racugno ricordando che la Bei ha concesso alla stessa Abbanoa un finanziamento di 200 milioni di euro, di cui 100 milioni già erogati. Racugno si riferisce al no dell'assemblea degli azionisti di giovedì scorso.

Nella stessa nota il presidente spiega che le qualifiche "fedelissimo" e "ex fedelissimo" del presidente Christian Solinas sono prive di fondamento, in quanto il "numero uno" della spa "non ha mai intrattenuto rapporti e consuetudini né con il presidente Solinas, né con esponenti di alcun partito politico, avendo sempre improntato la propria attività professionale e scientifica senza alcun contatto e confronto con il mondo politico".

L'unico e ultimo incontro con Solinas- questa la conclusione della nota - è stato il 5 giugno 2020 quando il professor Racugno fu convocato a Villa Devoto per proporgli l'incarico di presidente del Consiglio d'Amministrazione di Abbanoa. (ANSA).