Violenza sessuale al Poetto, giovane condannato a 8 anni

E' stato condannato a otto anni di reclusione dai giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Cagliari per violenza sessuale nei confronti di una ragazza conosciuta nella spiaggia del Poetto il 9 luglio 2017.

La condanna nei confronti di un 25enne cagliaritano, Riccardo Maccioni, è stata pronunciata dal collegio presieduto dalla giudice Tiziana Marogna al termine del processo.

Accolte, dunque, le richieste del pubblico ministero Andrea Massidda e della parte civile, rappresentata dall'avvocata Valeria Aresti.

L'imputato era invece difeso dal legale di fiducia Fernando Vignes. che ha già annunciato ricorso in appello una volta che verranno depositate le motivazioni della sentenza. Oltre alla condanna ad otto anni, i giudici hanno anche stabilito una provvisionale di 50mila euro come anticipo del risarcimento che sarà deciso attraverso un giudizio civile.

La vicenda risale all'estate di quattro anni fa, quando i due giovani si erano conosciuti in uno dei chioschetti del Poetto e avevano deciso di fare una passeggiata in spiaggia: lì si sarebbe consumata l'aggressione sessuale denunciata dalla giovane ai carabinieri e respinta con forza dall'imputato che ha sempre parlato di un rapporto consenziente.

Il processo che si è celebrato a porte chiuse ha così ricostruito l'accaduto, ma per conoscere le motivazioni della decisione bisognerà attendere 90 giorni.