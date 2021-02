Tamponamento sulla Carlo Felice, muore un anziano

Ha tamponato con la sua auto un furgone fermo sul lato della carreggiata, Domenico Murruzzu, il 77enne morto nell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 131 all'altezza di Paulilatino.

La vittima era un carabiniere in pensione. La Polizia stradale di Oristano sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica e risalire a eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto intorno alle 8. Il 77enne al volante della sua Dacia stava percorrendo la Carlo felice in direzione Sassari, quando arrivato all'altezza del chilometro 114 è andato a schiantarsi contro un furgone che si trovava fermo sul ciglio della strada. Il mezzo a sua volta ha tamponato un camion che lo precedeva ed era fermo.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco di Oristano e della polizia stradale. Purtroppo per il 77enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti. Sul posto è anche intervenuto il personale Anas.