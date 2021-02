Nasconde in casa 1,2 kg di marijuana, arrestato a Siniscola

Nascondeva in casa 1,2 chili di marijuana, nonché un bilancino di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Un quarantenne di Siniscola, Roberto Murru, con diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, con il concorso delle unità cinofile di Abbasanta.

Nel corso di mirati servizi predisposti dal Questore di Nuoro per la prevenzione e repressione del traffico di droga, gli agenti hanno perquisito l'abitazione del 40enne, trovando le infiorescenze di marijuana.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.