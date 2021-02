Giganti Mont'e Prama: sindaco Cabras proroga chiusura museo

Il Museo civico "Giovanni Marongiu" di Cabras non riaprirà le porte ai visitatori. Alla vigilia della scadenza dell'ordinanza emanata il 9 febbraio, il sindaco Andrea Abis ha firmato un secondo provvedimento che entrerà in vigore domani, giovedì 18 febbraio, e sino a giovedì 25, che ancora una volta "vieta a chiunque l'accesso alle sale espositive all'interno delle quali sono custoditi i preziosi reperti del patrimonio scultoreo rinvenuto a Mont'e Prama".

"A oggi non risultano atti, accordi o impegni scritti tra le parti tali da determinare con sicurezza una risoluzione chiara della vicenda - spiega il primo cittadino di Cabras - ho pertanto deciso di confermare la chiusura del Museo".

"L'attenzione mediatica sulla questione ha amplificato il dissenso da parte della cittadinanza sull'iniziativa della Soprintendenza - prosegue Abis -. Durante la manifestazione del 13 febbraio abbiamo registrato centinaia di presenze tra sindaci, esponenti delle forze politiche, rappresentanti del settore imprenditoriale, ma sono stati numerosi anche i vari componenti delle associazioni culturali, del mondo della scuola e i cittadini. La riapertura del Museo e il possibile avvio delle procedure di trasferimento potrebbe inasprire la disapprovazione generale, vanificando i risultati ottenuti fino a questo momento per la tutela dell'incolumità pubblica".