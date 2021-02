Nuovo Cda Cipnes Olbia, Gianni Sarti eletto presidente

(ANSA) - OLBIA, 16 FEB - Eletti i nuovi vertici del Cipnes Gallura. L'assemblea generale dei soci, riunita a Olbia, ha eletto all'unanimità l'imprenditore Gianni Sarti alla carica di presidente e il rappresentante della Confartigianato, Giacomo Meloni, alla vicepresidenza. "Entro in punta di piedi e con molta umiltà in un Consorzio industriale di alto livello con idee innovative strategiche che coniugano business e ambiente", ha dichiarato il neo presidente, che subentra a Mario Gattu.

"La prima cosa da fare è quella di far sì che tutti i progetti in essere vengano completati nei termini che avevano stabilito coloro che ci hanno preceduto - ha aggiunto - Fatto questo, sarà importante ragionare insieme al Cda e ai vertici aziendali del Cipnes per trovare nuovi indirizzi, nuove strategie nuove opportunità di business sia per coloro che hanno la loro attività all'interno del perimetro del Cipnes, sia per coloro che intendono investire nel nostro territorio". (ANSA).