Maltempo: Copagri, gelate in Sardegna e danni a produzioni

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - "Le gelate di questi gironi stanno provocando seri danni alle produzioni ortofrutticole della Sardegna". la denuncia arriva dalal Copagri che sta raccogliendo le segnalazioni da produttori di carciofi, asparagi, sedani ed altre ortive di pieno campo, ed anche di colture protette, che lamentano problemi alla produzione.

"Le problematiche sono state avvertite un po' dappertutto - osserva il presidente di Copagri Sardegna Ignazio Cirronis - dal Campidano al Sulcis ed all'Oristanese il termometro è sceso sotto lo zero ed ormai siamo al terzo giorno consecutivo per cui dobbiamo mettere in conto uno stop della raccolta per due-tre settimane e forse, per alcune colture anche la chiusura anticipata della produzione stagionale" Copagri sollecita all'assessorato all'Agricoltura di dare mandato alle Agenzie regionali per verificare l'entità dei danni e valutare se sia necessario richiedere lo stato di calamità naturale onde attivare i ristori necessari. (ANSA).