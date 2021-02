Fugge all'alt e getta droga dal finestrino, arrestato

Non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri e durante la fuga ha lanciato dal finestrino una busta con mezzo chilo di marijuana. Un 32enne di Tonara è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di marijuana. Ieri i carabinieri di Barumini, mentre erano impegnati in un controllo lungo la statale 197 a Sanluri, hanno visto transitare il 32enne a bordo di una Ford Focus.

L'uomo, visto il posto di blocco, anziché fermarsi, ha accelerato, fuggendo. I militari lo hanno inseguito. Durante la fuga l'uomo ha gettato dal finestrino una busta che è stata recuperata: dentro c'era mezzo chilo di marijuana. I carabinieri, venti chilometri più avanti, sono riusciti a bloccare il fuggitivo. La sua abitazione è stata perquisita e in un barile sono stati trovati altri dieci chili di marijuana. Il 32enne adesso si trova in carcere a Uta.