ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Sardegna 7 morti e 66 nuovi contagi

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - Nelle ultime 24 ore in Sardegna si registrano sette morti (1.079 in tutto) e 66 nuovi contagi.

Salgono così a 40.329 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 707.233 tamponi, per un incremento complessivo di 3.341 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività dello 1,9%. Sono, invece, 311 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9), mentre sono 24 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.491. I guariti sono complessivamente 25.201 (+178), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 223.

Intanto il presidente della Regione Christian Solinas torna a parlare dell'idea di passaporto sanitario (certificato di negatività o di vaccinazione) in vista della stagione estiva, facendo appello al Governo Draghi.

"Dopo alcuni mesi dalla seconda ondata - afferma - la Sardegna sta spegnendo nuovamente i focolai della pandemia ma abbiamo bisogno di controllare gli accessi per evitare che ci sia una nuova ondata: spero che il nuovo governo, in quest'occasione, sia al fianco della Sardegna dei sardi per garantirci salute e benessere. I fatti ci stanno dando ragione, quella che è stata tacciata per essere un'idea bislacca del Presidente della Regione Sardegna è diventata una linea di tendenza internazionale e numerosi Stati, della Nuova Zelanda, alla Grecia fino alle Canarie hanno applicato l'idea del passaporto sanitario".

E dopo Ogliastra e Nuorese, la campagna di screening "Sardi e sicuri" voluta dalla Regione in collaborazione con il virologo Andrea Crisanti, prosegue nel Medio Campidano. Ventotto i Comuni coinvolti per un totale di 47 postazioni e un unico accorpamento logistico previsto: Villanovafranca ospiterà la sede dei test anche per i cittadini di Villamar. Lo screening si svolgerà il 20 e 21 febbraio, in un'unica fase con l'impiego dei tamponi antigenici a immunofluorescenza di ultima generazione e alta sensibilità al virus. (ANSA).