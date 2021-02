ANSA-IL-PUNTO/COVID:Solinas,in estate solo turisti vaccinati

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - In vista dell'estate e della prossima stagione turistica, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas sta pensando di riproporre una sorta di passaporto sanitario.

"Chi entra in Sardegna dovrà presentare un certificato di negatività o di avvenuta vaccinazione, il sistema dei controlli partirà ben prima dell'inizio della stagione estiva", ha detto Solinas.

La Regione sarebbe già al lavoro su questa misura che potrebbe portare ad un nuovo scontro con il Governo dopo quello dell'inizio della scorsa estate sull'obbligatorietà dei test agli arrivi in porti e aeroporti.

Ma Federalberghi frena: "Auspichiamo che le regole di spostamento tra Regioni siano definite a carattere nazionale - dice il presidente regionale di Federlaberghi, Paolo Manca - Piuttosto la Regione si metta subito all'opera per dare ai turisti certezze sul potenziamento del sistema sanitario e sulla chiarezza delle regole per la stagione 2021".

Intanto salgono a 40.263 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 56 nuovi contagi su 43.366 test eseguiti (dato che include 41.746 tamponi antigenici eseguiti sabato e domenica nella provincia di Nuoro per la campagna di screening Sardi e sicuri). Il rapporto casi positivi-tamponi segna un tasso di positività dello 0,1%. Si registrano anche 6 decessi (1.072 in tutto).

E proprio dallo screening effettuato lo scorso weekend sono risultati positivi cinque tra dirigenti e impiegati, su 16 complessivi della direzione sanitaria della Assl di Nuoro: contagiata anche la direttrice dell'azienda sanitaria barbaricina Gesuina Cherchi.

Intanto parte la somministrazione dei vaccini AstraZeneca.

Destinati agli under 55 tra personale scolastico, forze dell'ordine e di polizia, in attesa degli elenchi che dovrebbero essere forniti dal Governo, saranno utilizzati per vaccinare gli operatori del 118 (sempre under 55) che ancora non hanno ricevuto il farmaco. (ANSA).